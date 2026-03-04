Entre Ríos aplica multa por casi 39 millones de pesos al transporte ilegal de envases de fitosanitarios

El procedimiento administrativo se inició tras constatar que los infractores transitaban en un camión con acoplado cargado con bidones cortados por la mitad, sin contar con los permisos ni autorizaciones exigidas por la ley nacional N° 27.279.

La normativa vigente prohíbe expresamente el transporte y la entrega de estos envases por fuera del sistema de gestión oficial, que establece un circuito obligatorio y controlado hacia los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Se ratificó la continuidad de los operativos de fiscalización en rutas estratégicas y puntos de acopio, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos y sancionar las infracciones que vulneren los protocolos de seguridad ambiental vigentes en la provincia.