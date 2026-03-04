Quini 6: un apostador ganó $780.000.000 en La Segunda y otros 20 más de $14 millones en el Siempre Sale

Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles fue a parar a manos de un sanjuanino. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.550 millones de pesos.
Un apostador del Quini 6 de este miércoles se llevó el millonario pozo de La Segunda. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.550 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 10-41-07-06-25-15. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 13-11-15-19-12-25. Una persona acertó todos los números y se llevó $780.000.000. El ganador es oriundo de 9 de Julio, en San Juan.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-11-29-35-06-34. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $861.696.760.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-01-17-05-14-38. Hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $14.589.562,05.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 484 ganadores y cada uno percibirá $320.247,93. Elonce