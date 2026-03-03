La Oficina de Sugerencias Ciudadanas fortalece el nexo entre la sociedad y la Legislatura entrerriana

Esta dependencia de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se consolida como vía oficial para que la comunidad acerque sus inquietudes al cuerpo legislativo. El espacio, creado en 2007, facilita el ejercicio del derecho ciudadano en la elaboración de normativas y refuerza el compromiso institucional entre los representantes y la sociedad civil.

Bajo la coordinación de Florencia Busti, el área llamada Oficina de Sugerencias Ciudadanas opera como canal de relación entre la sociedad civil y la Legislatura. Específicamente, allí se gestionan anteproyectos de ley impulsados por personas mayores de 16 años con un mínimo de dos años de residencia en la provincia. La facultad ciudadana abarca la creación de nuevas normas o la modificación de artículos vigentes, con excepción de propuestas sobre reformas constitucionales, presupuesto, seguridad pública o convenios entre el Estado provincial y la Nación.

La labor de la oficina garantiza que las propuestas cuenten con la fundamentación técnica necesaria para su tratamiento en comisiones. Un caso destacado de esta articulación es la denominada «Ley Matías Colaprete», una política de Estado sanitaria orientada a la prevención de shocks anafilácticos que tuvo su origen en este espacio tras un reclamo social.

Asimismo, la dependencia desarrolla una agenda pedagógica con escuelas secundarias para promover la formación ética y cívica de los jóvenes. Los interesados en presentar iniciativas disponen de los requisitos y modelos de notas en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados https://hcder.gov.ar/archivosDownload/RequisitosSugerenciaCiudadana.pdf Mediante este asesoramiento integral, la oficina asegura que las ideas de la sociedad civil posean el rigor técnico indispensable para su debate legislativo efectivo.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA:

Comparte esto: Twitter

Facebook

