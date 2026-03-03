En Concepción del Uruguay, el ministro de Salud puso en funciones a nuevos directores

En el hospital cabecera de departamento, el titular de la cartera sanitaria entrerriana hizo entrega de la Resolución Ministerial 613/2026 mediante la cual se encomienda a Vales la función de director y a Ernesto Vilches Izquierdo la secretaría técnica del nosocomio.

En la oportunidad, Blanzaco sostuvo: «Este hospital tiene un significado muy importante no sólo para la ciudad, sino para toda el área programática y la región sanitaria. Queremos agradecer profundamente el trabajo y el compromiso de la gestión anterior, encabezada por el doctor Pablo Lombardi y Vanina Politi, que atravesaron años muy difíciles durante la pandemia con enorme esfuerzo y dedicación y continuaron aportando para mejorar el establecimiento».

Y agregó: «Ahora comienza una nueva etapa con Ariel Vales, quien continuará los lineamientos del ministerio, fortaleciendo la articulación con la atención primaria de la salud como puerta de entrada al sistema, para que el hospital pueda concentrarse en la alta complejidad. Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, con obras en oncología y hemoterapia, la nueva terapia intensiva y proyectos para la guardia, además de reforzar servicios estratégicos como la cirugía cardiovascular y la salud mental. A pesar del contexto complejo y la creciente demanda que hoy absorbe el sistema público, nuestro hospital ha demostrado estar a la altura de las circunstancias».

Por su parte, Vales afirmó: «Es un honor y un orgullo asumir este desafío, que tomo con compromiso y determinación. Este hospital se debe a la comunidad de Concepción del Uruguay y hacia ella vamos a orientar todos nuestros esfuerzos. Vamos a trabajar con transparencia, innovación y gestión eficiente, en articulación con las autoridades municipales y provinciales, porque esta tarea es colectiva». Y concluyó: «Las puertas de la dirección estarán siempre abiertas para el diálogo y la construcción conjunta de soluciones».

En el acto estuvieron presentes además el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales, el diputado Silvio Gallay, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, la viceintendenta, Roxana Sosa Zito, el secretario de Salud municipal, Nicolás Angelini, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Gregorio Etcheverry.

Nuevo director del centro de salud Bajada Grande

Durante la jornada, mediante la resolución ministerial 612/2026, también fue puesto en funciones el nuevo director del centro de atención primaria de la salud Bajada Grande de Concepción del Uruguay. De este modo, Pablo Agustín Perdomo asumió en reemplazo de Emilio Manuel Verdún.

En la oportunidad, Perdomo agradeció al ministro de Salud por confiarle dicha responsabilidad y señaló: «Quiero reconocer especialmente a Manuel Verdún por estos años de trabajo y por su calidad humana; estoy seguro de que le esperan muchos éxitos. En Bajada Grande hay un equipo que tiene la camiseta puesta y que defiende la salud pública todos los días, y esa es una enorme fortaleza. Mi compromiso es que sigamos transitando ese camino, con los cambios necesarios y sosteniendo lo que se ha hecho bien, para continuar fortaleciendo este centro de salud y brindar cada vez una mejor respuesta a la comunidad».