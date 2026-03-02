Concepción del Uruguay: Hallan arma de fuego en poder de dos jóvenes

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde-noche de este domingo, personal de la Comisaría Primera procedió al secuestro de un arma de fuego tras un operativo de identificación realizado en la intersección de Díaz Vélez y Pablo Lorentz.

Alrededor de las 19:30 horas, mientras el móvil policial realizaba recorridas preventivas por la zona, los efectivos divisaron a dos sujetos hurgando en un contenedor de residuos ubicado en una plazoleta. Al notar la presencia del patrullero, ambos jóvenes evidenciaron un marcado nerviosismo e intentaron retirarse del lugar a bordo de un motovehículo.

Ante esta actitud, los uniformados interceptaron a los individuos, ambos de 25 años, para su correcta identificación. Al solicitarles que exhibieran el contenido de sus pertenencias (una mochila, una bolsa y una riñonera), los agentes hallaron un arma de fuego calibre .22, la cual no poseía marca visible ni numeración de serie.

Informado de los pormenores, el Fiscal Auxiliar Dr. Juan Pablo Gile dispuso la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias de rigor.

Tras completar las diligencias correspondientes, los dos hombres de 25 años fueron trasladados para su identificación formal y, por disposición de la justicia, recuperaron la libertad, aunque quedaron formalmente supeditados a la causa que investiga la tenencia del arma.

