Dpto. Colón: Ciclista sufrió graves heridas al ser embestido por una camioneta

Un grave siniestro vial tuvo lugar en la jornada de ayer en las inmediaciones del puente de la Ruta Provincial N° 38, en el sector que conecta con la Colectora Este de la Autovía Artigas.

El incidente, que involucró a una camioneta y un ciclista, derivó en el traslado de urgencia de este último debido a la severidad de sus lesiones.

El episodio ocurrió cuando, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux al mando de un joven de 22 años impactó contra una bicicleta que transitaba en su misma dirección.

En el rodado menor se desplazaba un ciudadano de 63 años, quien circulaba acompañado por una mujer de igual edad que resultó ilesa.

A raíz del fuerte impacto, el ciclista sufrió heridas de carácter grave,

