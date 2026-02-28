Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, recuperan televisor robado días atrás

Según se confirmó a Génesis24, en la jornada de este sábado, personal de la Comisaría Primera llevó a cabo un exitoso procedimiento que permitió recuperar un televisor denunciado como robado y avanzar en el esclarecimiento de un hecho delictivo ocurrido la semana pasada.

El caso tuvo su origen el pasado 20 de febrero, cuando una joven de 26 años denunció la sustracción de un televisor del interior de su vivienda.

A raíz de una minuciosa investigación que incluyó el seguimiento de cámaras de videovigilancia y la realización de diversas entrevistas, los efectivos de la Comisaría Primera lograron localizar el domicilio donde se encontraría el objeto robado.

Con el mandamiento judicial, emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 y bajo la coordinación de la fiscalía del Dr. Juan Pablo Gile, se procedió al allanamiento de una vivienda en calle Erausquin al 500.

En el lugar, la policía obtuvo un resultado positivo, logrando el secuestro de:

Un televisor marca TCL de 43 pulgadas, el cual coincide con el denunciado por la damnificada.

Durante el operativo, fue notificada una mujer de 57 años que se encontraba en la propiedad. Cabe destacar que el principal sospechoso, no estaba presente al momento de la irrupción policial, aunque ya se encuentra formalmente supeditado a la causa judicial.

