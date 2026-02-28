Autovía Artigas: Utilitaria y automóvil protagonizaron un choque

Durante las primeras horas de la tarde de la fecha, se produjo un siniestro vial en las inmediaciones del kilómetro 200 de la Autovía Nacional 14 «José Gervasio Artigas». Por razones que se tratan de establecer, dos unidades vehiculares colisionaron.

Según se confirmó a Génesis24, el incidente involucró a una unidad utilitaria marca Peugeot Partner, la cual era conducida por un joven de 25 años de edad, con domicilio legal en la ciudad de Concordia.

El segundo vehículo implicado resultó ser un Renault Clio, al mando de un ciudadano de 64 años, oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes.

Como consecuencia del impacto, ambos rodados resultaron con daños materiales de diversa consideración en sus estructuras, afortunadamente sus ocupantes resultaron ilesos.

