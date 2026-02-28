Concepción del Uruguay: Tras la salida de Lombardi, este martes asume el nuevo director del Hospital Urquiza

Tras nueve años de gestión, un una pandemia en medio con lo que eso significó en materia sanitaria para la Salud de la ciudad, y toda la región, deja su cargo de director del hospital Justo José de Urquiza, el doctor Pablo Lombardi y el próximo martes asumirá quien llega en su lugar.

Se trata del médico cirujano general, doctor Ariel Vales, quien hasta la fecha fuera cirujano de Guardia de los días miércoles, desarrollando también su actividad en centros de salud privados de Concepción del Uruguay.

El doctor Vales, según se pudo saber, asume el día mencionado en un acto a realizarse a las 11 horas en el nosocomio de La Histórica, seguramente con las expectativas y fuerzas para emprender esta función en un hospital de la altura del Justo José de Urquiza. (03442)

Comparte esto: Twitter

Facebook

