El HCD de Caseros inicia un nuevo período de sesiones ordinarias

El lunes 2 de marzo a las 21:00 horas se realizará la primera Sesión Ordinaria del decimoquinto período legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Municipalidad de Caseros en el Centro Cultural “Margarita Thea”.

En dicha oportunidad el Presidente Municipal, Oscar Francou, dará su mensaje a los señores ediles y a los vecinos de la localidad.

Se invita a la comunidad a participar y acompañar el inicio de este nuevo período legislativo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

