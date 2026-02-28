Fortalecen herramientas para la prevención de violencias con una capacitación sobre Ley Micaela

El encuentro se concretó en cumplimiento de la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de esta formación para todos los niveles del Estado, y contó con la presencia del presidente municipal, Luis Siebenlist, y de la viceintendenta Mirta Levars, quienes junto a su equipo de trabajo se sumaron a esta instancia, enmarcada en la Ordenanza Municipal Nº 4/2020 y en adhesión a las leyes Nacional Nº 27.499 y Provincial Nº 10.768.

La capacitación estuvo a cargo de la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas del Tráfico y la Trata de Personas -dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia-, Silvina Calveyra. Durante la jornada, dividida en dos instancias, se brindaron herramientas conceptuales y de aplicación práctica para los trabajadores municipales.

Calveyra destacó la importancia de estos encuentros para consolidar el trabajo coordinado entre la provincia y los municipios: «Estos espacios nos permiten conectar y brindar trazabilidad en la normativa vigente en los niveles internacional, nacional y provincial. Buscamos que quienes trabajan cotidianamente en el territorio puedan identificar indicadores para prevenir y abordar las diferentes formas de violencias con perspectiva de género, además de deconstruir estereotipos y micromachismos».

Con esta jornada, el municipio de Aranguren reafirmó su compromiso con la erradicación de las desigualdades y la construcción de ámbitos laborales más justos y libres de violencia.