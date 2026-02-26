jueves 26 febrero 2026

Este sábado comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de febrero, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia este sábado 28 de febrero.

El cronograma se extenderá hasta lunes 9 de marzo.

 

Cronograma de pago

  • Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.
  • Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.
  • Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.
  • Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.
  • Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.
  • Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos.
