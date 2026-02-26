Joven gravemente herido con arma de fuego en Concepción del Uruguay: Hubo allanamiento con secuestro de estupefacientes

Personal de la División Investigaciones realizó un procedimiento a primera hora de hoy, Buscaban elementos vinculados al ataque que dejó a un joven con compromiso medular y hallaron una pistola, dinero y estupefacientes.

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo que comenzó a las 06:40 hs de este jueves, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal irrumpió en una vivienda del Barrio 96 Viviendas (Sector D). El objetivo era recolectar evidencia sobre un grave hecho de violencia ocurrido el pasado 20 de febrero.

La causa, que tramita ante la fiscalía de la Dra. María Becker, se originó el viernes pasado. Según la reconstrucción de los hechos, un joven circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por otra unidad en la que viajaban un masculino y una femenina.

Sin mediar palabra, el acompañante efectuó múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la víctima, causándole una lesión irreversible en las vértebras. Actualmente, el damnificado permanece internado con pérdida de movilidad en sus extremidades.

EL OPERATIVO Y LOS SECUESTROS

Con el apoyo del Grupo Especial Uruguay, la policía ejecutó un mandamiento judicial y notificó a una mujer que se encontraba en el domicilio. Tras una minuciosa requisa, los investigadores lograron un resultado positivo, hallando elementos que complican la situación de los sospechosos.

En el lugar se secuestró: Un arma de fuego calibre 9mm/380 con su respectiva numeración de serie y 5 cartuchos. Una balanza de precisión con restos de una sustancia que, al ser sometida al narcotest por parte de personal de la Division Drogas Peligrosas, confirmó ser cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y documentación a nombre de un masculino, quien ha quedado formalmente supeditado a la causa por orden de la fiscalía.

El arma secuestrada será sometida a peritajes para determinar si fue la utilizada en el ataque del viernes. Por el momento, la justicia continúa con las actuaciones para establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados en este hecho que dejó a un joven con secuelas de carácter gravísimo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

