Concepción del Uruguay: Moto que fuera robada a estudiante mientras estaba en clases fue recuperada a las pocas horas

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Sección Motorizada halló el rodado este mediodía en las inmediaciones del Barrio 134 Viviendas. El vehículo había sido sustraído anoche mientras su dueño estudiaba.

En un rápido y eficaz procedimiento realizado hoy, miércoles 25 de febrero, la Policía de Entre Ríos logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada apenas unas horas antes.

Alrededor de las 11:50 horas, efectivos de la Sección Motorizada que se encontraban realizando recorridas preventivas por la zona de calle Pública, entre el Tránsito Pesado y el Barrio 134 Viviendas, divisaron una motocicleta Honda Wave de color roja que les resultó sospechosa.

Al detener la marcha para inspeccionar el vehículo, los agentes constataron signos de adulteración: la numeración del cuadro se encontraba limada. Sin embargo, a través del número de motor, el sistema informático policial arrojó un resultado positivo: el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde el día de ayer, 24 de febrero.

La denuncia había sido radicada anoche por un joven de 19 años. Según el relato de la víctima, el hurto ocurrió cerca de las 23:45 horas en pleno centro de la ciudad.

El joven había dejado su unidad estacionada con el traba manubrio colocado en el sector de la UADER (calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Urquiza) alrededor de las 19:00 horas. Al salir de la institución, se encontró con que su herramienta de movilidad había desaparecido.

Tras el hallazgo de hoy, se informó de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno, que dispuso el secuestro formal del motovehículo bajo acta, la intervención del perito verificador y las correspondientes placas fotográficas. Finalmente, se ordenó la entrega inmediata de la motocicleta a su propietario, tras completar los trámites de estilo.

