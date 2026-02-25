La audiencia de conciliación entre los gremios docentes y el gobierno será el próximo lunes

La reunión está prevista para el lunes 2 de marzo, a las 15, en el edificio de la Secretaría de Trabajo, en Paraná.

La convocatoria parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y se enmarca en lo que dispone el artículo 16º de la Ley 9.624, que establece el mecanismo de conciliación obligatoria en conflictos docentes.