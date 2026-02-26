Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda y otro $600.000.000 en La Revancha

La Segunda y La Revancha del Quini 6 de este miércoles repartió grandes pozos en tres provincias. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.300 millones de pesos.