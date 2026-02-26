Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda y otro $600.000.000 en La Revancha
La Segunda y La Revancha del Quini 6 de este miércoles repartió grandes pozos en tres provincias. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.300 millones de pesos.
Este miércoles el Quini 6 repartió millones a través de La Segunda y La Revancha para tres provincias. Además, el Siempre Sale también repartió el dinero. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.300 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-42-09-10-23-03. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.939.381.637.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-21-07-27-02-17. Hubo dos ganadores que se llevaron $1.089.964.738,80. Uno es de Pueblo Italiano, en Córdoba y Andalgalá, en Catamarca.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-24-14-20-18-05. Por cuarta vez consecutiva, salió un solo ganador y se llevó $600.000.000. En esta oportunidad, se va a la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $30.100.653. Uno es de Entre Ríos
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2129 ganadores y cada uno percibirá $72.804,13. Elonce