Concepción del Uruguay: Investigan hecho donde un sujeto fue baleado

Según se confirmó a Génesis24, personal policial de esta Jefatura se encuentra abocado a la investigación sobre un hecho, donde resulta un hombre de 39 años con heridas de gravedad, lo que habría ocurrido este viernes por la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la intersección de calles Doctor Lacava y Mitre.

En el lugar intervino la Fiscal que interviene en la causa, quien junto al personal de las Divisiones de Policía Científica e Investigaciones, y de la jurisdicción, realizaron las pericias correspondientes, así como el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el fin de esclarecer el hecho e identificar al autor.

No se descarta que el hecho sea producto de problemas personales entre el atacante y la víctima.

