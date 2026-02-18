miércoles 18 febrero 2026

Los docentes adhieren al paro de la CGT y no habrá clases este jueves en la provincia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció su adhesión a la jornada de lucha que se desarrollará en todo el país y que “se convoca en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, para expresar el rechazo de las y los trabajadores a una reforma que atenta contra los derechos históricamente conquistados y que profundiza el ajuste contra la educación pública”.

El gremio docente apuntó que “en la más amplia unidad, sectores sindicales, sociales, educativos, se expresarán en esta jornada de paro y lucha:

  • Contra la reforma laboral
  • En defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores.
  • Por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas.
  • En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
  • Contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral.
  • Por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes”.

APF

