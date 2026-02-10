El gobierno y el CFI convocan a una formación en Gestión para el Desarrollo

La séptima edición del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo, del CFI, es una iniciativa que busca capacitar a funcionarios y trabajadores estatales en políticas públicas a lo largo de siete meses y en forma simultánea en 23 provincias.

«El año pasado fuimos la provincia con más jóvenes inscriptos en todo el país, lo que nos llena de orgullo porque habla del compromiso que existe con la realidad provincial y nacional», destacó Colello.

La formación incluye clases magistrales sobre infraestructura, logística, estructura productiva argentina y políticas de desarrollo, complementadas con paneles provinciales que abordan la realidad local. También se realizarán jornadas de integración, con visitas a empresas públicas y privadas para conocer experiencias en territorio; y talleres de diseño de proyectos orientados a políticas públicas innovadoras.

Los proyectos seleccionados se presentarán en la instancia final del programa: la Semana de Integración Federal, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para iniciar la capacitación se deberá completar un formulario de inscripción online. Es requisito tener entre 21 y 35 años, nivel académico terciario/universitario en curso o finalizado y/o participación en organizaciones políticas o sociales.

La fecha límite para la inscripción es el viernes 20 de febrero y las clases comenzarán el miércoles 8 de abril de 2026. Para más información sobre el programa ingresar a: https://cfi.org.ar/gestion_desarrollo

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBlBXxhwDrfx8nJwZWBs__ZRWwrRkBMiy0dnF0MZjSkEv73g/viewform