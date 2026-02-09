Concepción del Uruguay: Volvió el «verdín» al río Uruguay

Durante las últimas jornadas, balnearios de la región han presentado una presencia de cianobacterias, conocidas popularmente como «verdín».
Según se informó, en los últimos días, los balnearios de Concepción del Uruguay han presentado una leve presencia de cianobacterias, conocidas popularmente como «verdín».
Vale recordar que este fenómeno, común durante el verano, se produce debido a las altas temperaturas y puede afectar distintos cuerpos de agua. Las cianobacterias son bacterias capaces de realizar fotosíntesis como las plantas, que se multiplican en exceso en zonas con grandes cursos de agua, tiñendo todo de verde.
Desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay se detalló que, a través de la Dirección de Turismo y con la colaboración de los bañeros, «realiza monitoreos diarios en el río para detectar la presencia de estas bacterias» y destacó que «la exposición a cianotoxinas, producidas por las cianobacterias, puede ser perjudicial para la salud».
En efecto, según se explicó, los síntomas de exposición «pueden variar desde dolores de cabeza y malestar digestivo hasta náuseas, mareos, diarrea y vómitos». También se han reportado casos de «irritación de la piel y ojos, problemas respiratorios y, en casos más graves, lesiones hepáticas».
Oficialmente, se recordó que «es fundamental que los vecinos y visitantes tomen precauciones al visitar los balnearios», por lo que se recomendó «evitar el contacto con el agua en áreas afectadas, no beber agua del río y mantener a niños y mascotas alejados del agua».
En la Histórica se instó «a la población a estar atentos a los avisos y recomendaciones de las autoridades sanitarias», dado que la presencia de «cianobacterias es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestros recursos hídricos y de tomar medidas para prevenir su proliferación».
Características principales
El «verdín» en el río Uruguay es una floración masiva de cianobacterias (algas verdeazuladas) que ocurre mayormente en verano, tiñendo el agua de verde intenso, especialmente en zonas de poco caudal o estancadas.
Se produce por altas temperaturas, luz solar intensa y exceso de nutrientes (fósforo/nitrógeno), representando riesgos tóxicos para humanos, mascotas y fauna, con más del 50% de las floraciones potencialmente tóxicas.
Aspecto Visual: Forma una capa espesa, aceitosa o similar a pintura en la superficie y orillas, que puede desprender olor a tierra mojada.
Origen: Crecimiento acelerado de cianobacterias favorecido por la contaminación orgánica (efluentes cloacales e industriales) y la escorrentía de fertilizantes agrícolas.
Toxicidad: Liberan cianotoxinas que pueden causar irritaciones en la piel y ojos, malestares gastrointestinales, mareos, dolor de cabeza, e infecciones en oídos, nariz y garganta.
Impacto Ambiental: Al morir, las algas consumen el oxígeno del agua, provocando la muerte de peces y alterando el ecosistema.
DRU