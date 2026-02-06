Vecinos de Colón le recordaron a Frigerio que fue elegido «para defender los intereses de los entrerrianos»

La misiva fue recibida por la secretaria del gobernador en el acto realizado el martes 3 de febrero en el Palacio San José, con motivo del acto conmemorativo de la Batalla de Caseros.

Preocupados por el proyecto industrial de la empresa HIF Global en Paysandú, vecinos de Colón entregaron una carta al gobernador Rogelio Frigerio.

Formalmente, exigieron “acciones inmediatas y efectivas para defender nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional (Art. 41); cumplimiento estricto del Estatuto del Río Uruguay, particularmente los artículos 7 al 13 (Consulta y aviso previo ante la CARU); protección de nuestro patrimonio, cultura, ambiente y medios de vida frente a la amenaza de la planta química de HIF Global; y representación firme de los intereses de Entre Ríos ante las autoridades nacionales y en el ámbito internacional”.

“Usted fue elegido para representar y defender los intereses de los entrerrianos, no de corporaciones extranjeras ni de gobiernos foráneos. Este es un tema de soberanía, dignidad territorial y defensa de lo nuestro”, le recuerdan a Frigerio, publicó el portal El Entre Ríos.

“Si el Estado Provincial no actúa ahora con firmeza, estaremos renunciando a nuestros derechos y condenando a nuestras comunidades. La historia juzgará nuestra acción u omisión”.

El agua del río, “impactada por sustancias químicas”

La iniciativa pertenece a la organización “Colón en riesgo”, encabezada por la licenciada Adriana Viollaz y el ingeniero Miguel Delaloye, y reúne las firmas de vecinos preocupados por las posibles consecuencias del mega emprendimiento que se realizaría a 3.500 metros de la ciudad.

Tienen conformados tres equipos: uno técnico-jurídico, uno institucional y otro de comunicación, desde los que vamos delineando acciones.

“Presentamos a los Concejos Deliberantes de la Microrregión Tierra de Palmares el pedido de declaración de causa, para que hagan una ordenanza en común declarando este problema como causa prioritaria. También presentamos una nota a Cancillería solicitando el pedido de información a la República Oriental del Uruguay y que se haga respetar el Tratado del Río”, mencionó Viollaz el portal El Entre Ríos.

Además, “surgió la presentación de esta carta a Rogelio Frigerio, pidiendo que a nivel gobernación se establezca esta causa como prioritaria”.

“Lo preocupante es que van a utilizar el agua del río como insumo, que obviamente va a estar fuertemente impactada por sustancias químicas, afectando a todas las ciudades ribereñas que la consumimos. Esto amerita una intervención de todos los estamentos del gobierno de la provincia”, resalta.

Piden al gobernador “que haga las gestiones que correspondan a nivel nacional para que la causa tome la dimensión que debe, dado que ya se aprobó la validación de localización, están en proceso de presentar el estudio de impacto ambiental y esto sería en marzo”.

“Si repetimos la historia de Botnia, no estamos muy lejos de que comiencen las obras, pese a no haber consultado a la Argentina y no haber respetado el Tratado del Río Uruguay, generando una fuerte división entre la comunidad que está favor y la que está en contra”, concluye.

La carta al gobernador Rogelio Frigerio