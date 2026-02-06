viernes 6 febrero 2026

El Municipio de Caseros avanza en gestiones para impulsar las nuevas viviendas

El Presidente Municipal de Caseros, Oscar Francou, participó de la reunión de trabajo encabezada por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals.

En dicho encuentro el Intendente de nuestra localidad solicitó la restitución de los terrenos cedidos al IAPV destinados a 16 viviendas del Programa “Primero Entre Ríos – Primero tu Casa”, debido a la baja de dichos proyectos según la Resolución de Directorio IAPV Nº2216/25.

En relación a este pedido las autoridades de la cartera provincial ofrecieron diferentes líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas desde la provincia al gobierno local.

De esta manera, el Municipio de Caseros podría acceder a dichas líneas crediticias destinadas a poner en marcha el nuevo Círculo Cerrado Municipal de Viviendas (CCMV) para los vecinos de la localidad.

Del encuentro también participaron el senador provincial, Martín Oliva; y los intendentes de Villa Mantero, Hernán Niz; y de San Justo, Fernando Viganoni.

