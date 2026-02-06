Acciones y resultados de la Campaña de Prevención y Control del Dengue

La Municipalidad de Concepción del Uruguay continúa trabajando en la Campaña y Plan Estratégico y Operacional para la Prevención y Control del Dengue.

Desde septiembre hasta la fecha se han realizado numerosos abordajes en áreas con sospechas de casos, y los resultados de laboratorio han sido negativos. Además, se han llevado a cabo bloqueos en 5 casos sospechosos, y se está a la espera de los resultados de laboratorio para determinar la situación.

Descacharrización

Este fin de semana, del 6 al 8 de febrero, la campaña se desarrolla en 3 puntos estratégicos de la ciudad con volquetes para la recolección de elementos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos:

– Allais y Marcó (barrio 30 de Octubre).

– Labalta entre 11 del Norte y 12 del Norte (Barrio Las Moras).

– Dra. Ratto 842 (barrio La Concepción).

Los volquetes, de color amarillo, están destinados exclusivamente a la descacharrización y no a los residuos sólidos urbanos habituales, que son recogidos por el servicio de recolección normal que realiza la Municipalidad.

La Municipalidad recuerda a los vecinos la importancia de cuidar la salud, la higiene y el ambiente, eliminando cualquier objeto que pueda acumular agua y convertirse en un criadero de mosquitos. ¡Cuidémonos entre todos!

