La provincia extiende las estrategias para la detección temprana del cáncer

La fecha fue instaurada por la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, y cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Entre Ríos, a través del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), dependiente del Ministerio de Salud provincial, se desarrollan diversas acciones de prevención.

Entre las principales estrategias se incluyen la detección temprana del cáncer colorrectal mediante la prueba de sangre oculta en materia fecal -implementada en algunos territorios-, la promoción del Papanicolaou y la gestión para la futura incorporación del test de Virus del Papiloma Humano (VPH) en la detección del cáncer de cuello uterino.

En lo que respecta al cáncer de mama, en diciembre del año pasado se puso en marcha la Central de Informes de Mamografía de Entre Ríos (Cimaer), propuesta novedosa en el país que permite leer e informar estudios de manera centralizada y remota, remitidos por nueve establecimientos públicos al hospital San Martín de Paraná como estación de lectura.

Con esta innovación no sólo se agilizan los tiempos de diagnóstico sino que también se fortalece la detección temprana del cáncer de mama, la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, consolidando así una red inédita de telemamografía que acerca mejores oportunidades de cuidado a cada paciente.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer es una enfermedad en la que las células se multiplican y se extienden a otras partes del cuerpo. Se puede originar en cualquier lugar del organismo.

Normalmente, las células crecen y se dividen para regenerarse y mantenernos sanos. Pero puede ocurrir que se formen nuevas células sin que sea necesario y otras no mueran cuando deberían hacerlo. Esto da pie a la generación de masas de tejido denominadas tumores, los cuales pueden ser benignos o malignos. Los primeros no son cancerosos (las células no se diseminan a otras partes del cuerpo) y los segundos sí lo son, ya que las células que presentan anomalías se multiplican e invaden tejidos cercanos. En tanto que los cánceres de la sangre en general, como la leucemia, no forman tumores sólidos.

El 75 por ciento de los casos no posee antecedentes familiares y la mayor parte de los tumores malignos ocurren, esporádicamente, a causa del envejecimiento celular.

Prevención

Llevar una vida saludable contribuye a prevenir el cáncer. Entre otras acciones se trata de: evitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol; limitar las carnes rojas y embutidos; disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, altos en grasas; comer frutas, verduras, cereales integrales y semillas y realizar actividad física regular.