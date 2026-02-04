Concepción del Uruguay: Intiman a titulares de motos y autos retenidos

La Municipalidad de Concepción del Uruguay intima a propietarios, poseedores, legítimos tenedores, titulares del derecho de rescate y/o a toda persona que acredite su derecho sobre motos y autos que fueron retenidos en la vía pública en ejercicio del poder de Policía de Tránsito Municipal, entre el 16 de septiembre de 2020 y el 22 de marzo de 2025.

Tales vehículos se encuentran depositados en el edificio municipal y están detallados en la nómina publicada en https://www.cdeluruguay.gob. ar/images/archivos/juzgado/ motosyautosparacompactar25.pdf

En el plazo perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 4 de febrero, las personas deben presentarse a retirar los vehículos en el Juzgado de Faltas Municipal N° 2, ubicado en el edificio municipal del Centro Cívico, de lunes a viernes de 7.30 a 12 horas. Para proceder al retiro, deben previamente acreditar su derecho; pagar multas, gastos de acarreo y estadía, y demás gastos administrativos que pudieran haberse devengado.

En caso de incomparecencia y/o incumplimiento de las exigencias establecidas para el retiro de los bienes, se procederá a la ejecución judicial inmediata de multas, costos de depósito, traslado y administrativos, y se continuará con el procedimiento de traslado, descontaminación, desguace y compactación.

Podrán exonerarse del pago de multas, gastos de depósito y administrativos, haciendo abandono expreso del vehículo a favor del Municipio. Vencido el plazo acordado se procederá al derecho no ejercido, quedando el bien sujeto a los procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 10.141/18 y el Decreto N° 25.462/18.

