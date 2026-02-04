El Municipio de Caseros presente en el acto por el 174º aniversario de la Batalla de Caseros

En el marco del acto conmemorativo por el 174° aniversario de la Batalla de Caseros que se realizó este martes 3 de febrero en el Palacio San José, la localidad de Caseros se hizo presente con la presencia de su Intendente, Oscar Francou, el Secretario de Gobierno, Lucas Trovalesi, y la encargada de Cultura, Turismo y Deportes, Moira Zaffaroni.

Luego de la firma del convenio de colaboración recíproca entre la Provincia y la Nación para la puesta en valor del Palacio, el gobernador Rogelio Frigerio, el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli, la Vicegobernadora Alicia Aluani, y el Intendente Oscar Francou, inauguraron la Sala de la Organización Nacional, una puesta en valor entre la Municipalidad de Caseros y el Palacio San José. Este trabajo conjunto entre ambas instituciones tendrá continuidad hasta dar culminación a la tarea proyectada.

Además, el Municipio local sumó su colaboración al evento con el traslado de sillas para el armado del predio y el préstamo de gazebos para el paseo de artesanos y emprendedores, ayuda solicitada por el gobierno provincial.

