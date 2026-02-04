Bomberos Voluntarios tuvieron numerosas intervenciones por incendios en distintos puntos del departamento Uruguay

La tarde de este miércoles está siendo sumamente intensa para los Bomberos Voluntarios de la región, con múltiples intervenciones registradas en distintos puntos del departamento desde primeras horas de la siesta.

Poco después de las 13 horas se produjo la primera de al menos media docena de salidas, al declararse un incendio en campos pertenecientes a lo que fuera la Estancia San Pedro. En el lugar se vieron afectadas varias hectáreas de rastrojo, arbustos y pastizales, además de dos máquinas e implementos agrícolas alcanzados por las llamas.

Para controlar la situación trabajaron tres dotaciones, dos pertenecientes a la Asociación local con personal de los Cuarteles de Basavilbaso y del Destacamento Herrera, a las que se sumaron Bomberos Voluntarios de Santa Anita.

Mientras estas dotaciones combatían el fuego, desde el Cuartel de la ciudad del riel se reportó un nuevo incendio en la zona rural de Rocamora, a la altura del kilómetro 208. Debido a la magnitud del foco ígneo y a la muy espesa vegetación del lugar, acudieron tres dotaciones, con personal de Bomberos de Basavilbaso y de los Destacamentos Rocamora y Líbaros, encontrándose las tareas aún en pleno desarrollo.

En forma simultánea, otra dotación debió intervenir en la zona rural de Basavilbaso, a la altura de Línea 23, donde se registró un foco ígneo originado por la caída de un poste de luz de media tensión. En el trayecto hacia ese lugar, los bomberos debieron sofocar dos incendios en banquinas, cuyo origen se desconoce.

Pasadas las 16:15 horas, los Bomberos Voluntarios de Basavilbaso fueron nuevamente alertados por un incendio en la zona rural entre Villa Mantero y Herrera, a metros de la Ruta Provincial Nº 39. Según las primeras estimaciones, el fuego se habría iniciado en una vaquita, y por la acción del viento y la sequía se desplazó rápidamente hacia una parcela con rastrojo sembrada con soja. En el camino, a la altura de Villa Mantero, el personal debió extinguir otro foco ígneo en la banquina de la Ruta 39.

Ante este escenario, el jefe de Bomberos Voluntarios, Darío Tovani, reiteró el pedido a la población para que extreme las medidas de precaución, advirtiendo que las condiciones son extremas, con altas temperaturas, escasa humedad y vientos, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.

Crédito: FM Riel

