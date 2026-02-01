Los Carnavales de Caseros tuvieron su tercera noche y se preparan para la premiación del 7 de febrero

Este sábado 31 de enero, ante un gran marco de público, se desarrolló la tercera noche de los Carnavales de Caseros con el desfile de las Comparsas Mi Ilusión y Mayita, quienes volvieron a escena con sus temáticas “Canciones para carnavalear” y “Como te quiero mi Argentina”, respectivamente.

En esta tercera noche las comparsas fueron evaluadas por última vez por un Jurado especializado, integrado por Gabriela Passarello de General Galarza, Daniel Rodríguez de Gualeguay y Fabián Iturburua de Gualeguaychú.

El próximo sábado 7 de febrero, además del desfile de las Comparsas, se abrirán los sobres con las evaluaciones de los distintos jurados y se realizará la entrega de premios a los rubros ganadores y la elección de la nueva Soberana de los Carnavales locales.

