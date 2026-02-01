lunes 2 febrero 2026

Los Carnavales de Caseros tuvieron su tercera noche y se preparan para la premiación del 7 de febrero

Este sábado 31 de enero, ante un gran marco de público, se desarrolló la tercera noche de los Carnavales de Caseros con el desfile de las Comparsas Mi Ilusión y Mayita, quienes volvieron a escena con sus temáticas “Canciones para carnavalear” y “Como te quiero mi Argentina”, respectivamente.

En esta tercera noche las comparsas fueron evaluadas por última vez por un Jurado especializado, integrado por Gabriela Passarello de General Galarza, Daniel Rodríguez de Gualeguay y Fabián Iturburua de Gualeguaychú.

El próximo sábado 7 de febrero, además del desfile de las Comparsas, se abrirán los sobres con las evaluaciones de los distintos jurados y se realizará la entrega de premios a los rubros ganadores y la elección de la nueva Soberana de los Carnavales locales.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991