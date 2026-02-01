Intensa actividad en el puerto de Concepción del Uruguay

Dos buques ultramarinos cargando para exportar en apenas 7 días, la draga Niña haciendo tareas de mantenimiento del dragado del canal de acceso al puerto, movimientos de un buque petrolero en el muelle de inflamables, y la visita del guardacostas escuela Mandubi, de Prefectura Naval Argentina, son algunas de las actividades que se desarrollan por estas horas en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Este sábado 31 de enero ingresó al puerto el ultramarino African Piper, apenas tres horas después que zarpara el Dias Well con 17.000 toneladas de troncos de pino a granel para el mercado de la India. Las operaciones de esta segunda exportación del año iniciaron el mismo sábado y continuarán durante los próximos días durante las 24 horas.

El African Piper tendrá una carga similar al Días Well. Ambos completarán sus bodegas en el puerto de Ibicuy para zarpar luego rumbo al puerto de Kandla, en la India.

La empresa Urcel Argentina es la encargada de las operaciones de logística y exportación de ambas operaciones que involucran a unos 400 trabajadores en cada puerto.

En la ventana de tiempo que quedó entre la salida de un buque, y el ingreso del otro, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) envió la draga de succión “Niña”, para hacer las tareas de mantenimiento de la profundidad del canal de acceso al puerto, una tarea que esta misma embarcación está realizando en toda la vía navegable del río Uruguay. De esta manera, CARU garantiza la navegabilidad del río a una profundidad de 23 pies y 25 de navegación entre la desembocadura del Río de la Plata y el puerto de Concepción del Uruguay, incluyendo su canal de acceso.

De forma paralela a estos trabajos, el viernes por la mañana la empresa naviera National Shipping y el Ente Portuario procedieron al cambio de sitio de atraque del buque petrolero Alberto V, que fue posicionado en el muelle 23 de inflamables donde permanecerá para hacer reparaciones.

La naviera sumó toda la tripulación necesaria para el movimiento de este buque tanque de 114 metros de eslora, y el puerto facilitó la logística necesaria para que la operación se realizará sin inconvenientes.

De igual manera, se hacen los aprestos para recibir en los próximos días, la visita del buque guarda costas GC 43 Mandubi, que arribará a Concepción del Uruguay en las próximas horas y amarrará en los muelles 3 y 4 del puerto. El “Mandubí” es considerado uno de los buques escuela más antiguos del país y desde hace décadas cumple funciones formativas, combinando la enseñanza teórica con la experiencia práctica en navegación fluvial.