Caseros tendrá su tercera noche de carnavales

Este sábado 31 de enero a partir de las 22:00 horas Caseros vivirá su tercera noche de Carnaval junto a las Comparsas Mi Ilusión y Mayita, las cuales volverán a la pasarela de Calle 10 en esta 26ª Edición de los Carnavales de Caseros.

El desfile comenzará con Comparsa Mi Ilusión, con su temática “Canciones para carnavalear”, un homenaje a quien ha marcado la vida de muchos, María Elena Walsh.

En segundo lugar desfilará la Comparsa Mayita con su temática “Cómo te quiero mi Argentina”, que celebra las raíces, costumbres y tradiciones de nuestro país.

¡Caseros te espera para celebrar el carnaval!

Información destacada

Próximas Fechas: sábados 31 de enero y 7 de febrero de 2026

Apertura del predio: 20:30 hs.

Inicio del desfile: 22:00 hs.

Entradas: Mayores $10.000 | Menores $6.000

Personas con CUD: ingresan gratis con un acompañante presentando certificado al ingreso.

Mesas, sillas y tribunas:

• Mesa con 4 sillas $12.000

• Sillas adicionales por mesa $3.000

• Sillas $2.000

• Tribuna $2.000

Se puede ingresar con sillones

Servicio de cantinas

No se permite el ingreso con conservadoras ni espuma

Más info: @carnavalesdecaserosoficial

