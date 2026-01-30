Avanzan las obras de mejora en hospitales y centros de atención de toda la provincia

Se trata de un proceso continuo, en el que se viene trabajando de forma sostenida con el firme propósito de lograr la recuperación de espacios en los distintos nosocomios, a través de intervenciones edilicias, a fin de brindar una mayor calidad en la atención. Para ello, la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria y el Departamento Conservación conformaron equipos de trabajo para asistir a los distintos efectores.

Los equipos, integrados por personal técnico y cuadrillas de obras, visitaron tanto hospitales de distintos niveles de complejidad, como centros de salud. En algunos casos se realizaron trabajos de pintura exterior de fachadas y mejoramiento externo, como en las intervenciones realizadas en los hospitales Materno Infantil San Roque (de Paraná), Franciso Castaldo (de María Grande, Paraná) y Perú (de Galarza, Gualeguay).

Además, se realizaron refacciones integrales en los hospitales Centenario y Bicentenario (de Gualeguaychú), San Martín y Materno Infantil Roque (de Paraná), San José (de la localidad homónima, Colón), San Vicente (de San Jaime de la Frontera, Federación), Sagrado Corazón de Jesús (de Basavilbaso, Uruguay), Perú (de Galarza, Gualeguay), Francisco Ramírez (de San José de Feliciano) y Manuel Belgrano (de Urdinarrain, Gualeguaychú); se hizo una restauración completa de los quirófanos en los hospitales Francisco Ramírez (de San José de Feliciano) y Santa Rosa (de Lucas Gonzalez, Nogoyá); y se está trabajando en la instalación completa de gas natural, planteada en varias etapas, en el Hospital Santa María (de Gilbert, Gualeguaychú); entre otras obras.

También se concretó la nueva guardia de Pediatría del hospital Masvernat, para lo cual se contó con el apoyo de la Dirección General de Arquitectura de la provincia, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, en la elaboración del proyecto; asimismo, se encuentra en proceso de ejecución la reparación parcial en la cubierta de tejas del Hospital Pascual Palma de Paraná, para solucionar filtraciones.

Por su parte, entre las intervenciones concretadas en establecimientos de atención primaria, se destacan las ampliaciones y remodelaciones realizadas en el Centro Regional de Referencia Gerardo Domagk (de Paraná) y en los centros de salud Juan Manassero (de Rincón del Doll, Victoria), Santa Lucía (de Paraná, en el que se avanza con la obra de una nueva sala de espera), Alfredo Albacetti (de Paraje El Quebracho, La Paz, donde continúan los trabajos de albañilería para ampliar los consultorios del establecimiento), La Hierra (de la localidad homónima, Feliciano), Juan Ghiano (de Betbeder, Nogoyá) y Madre Teresa (de Distrito Sauce, Nogoyá), entre otros.

También se realizaron tareas como la impermeabilización de cubiertas de techos, colocación de cielorrasos de PVC, renovación de instalaciones eléctricas y reparaciones sanitarias, entre otras acciones de puesta en valor, en los CAPS Estanislao Zeballos (de Paraná), Virgen de los Milagros (de Las Masitas, Diamante), Martín Fierro (de Hernández, Nogoyá), Juan José Elberg (de El Pingo, Paraná), Médanos (de la localidad homónima, Islas del Ibicuy), entre otros.

Asimismo, de acuerdo a lo planificado, se prevé dar continuidad a estas acciones realizando reparaciones varias en el centro de salud Colonia Oficial 3 y 14 (del paraje homónimo, La Paz); así como tareas de electricidad y albañilería en los hospitales Gregoria Pérez (de San Gustavo, La Paz), Crispín Velázquez (de Sauce de Luna, Federal) y San Vicente (San Jaime de la Frontera, Federación).