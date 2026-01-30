Entrerriano compró un dron por TikTok, pagó dos millones de pesos y fue estafado: hay un detenido

Un hombre, oriundo de Paraná, compró un dron por Tiktok, ya que se ofrecía a un precio mucho más bajo que el que se encuentra en el mercado. Hizo una transferencia por dos millones de pesos y luego el vendedor lo bloqueó.
Una persona de Paraná fue víctima de una estafa tras intentar comprar un dron a través de la red social TikTok. El hecho ocurrió a fines del año pasado y derivó en una investigación por cibercrimen que culminó con la detención de un sospechoso en la provincia de Buenos Aires, acusado de haber realizado maniobras similares en distintos puntos del país.
Según explicó Ariel Escobar, jefe de la División Cibercrimen, el caso se inició cuando la víctima, atraída por una oferta a un precio inferior al del mercado, se contactó con un supuesto vendedor que promocionaba drones en TikTok.
“Él estuvo navegando por las redes sociales, buscaba un producto que esté a mejor precio que el que se encuentra en el mercado. Se encontró con una cuenta que promocionaba drones a bajo precio y se contactó a través de un mensaje. Luego un hombre se comunicó con él vía WhatsApp y concretaron la transacción de la venta de este equipo”, indicó.
El comprador realizó una transferencia de dinero a través de una billetera virtual y, tras el pago, el vendedor cortó todo tipo de comunicación. “Bloqueó todo contacto. Ahí el comprador se percató de que había sido víctima de una estafa. Transfirió alrededor de 2 millones de pesos”, agregó.
Ante la denuncia, tomó intervención la fiscalía especializada, que dio inicio a una compleja investigación digital. “Se inició una tarea investigativa y desde esta área se realizan varias solicitudes de requerimientos judiciales a distintas empresas, ya sean nacionales e internacionales, a los fines de tener información de estas cuentas donde publican estos equipos y artefactos”, agregó.
Gracias a estos requerimientos, se logró identificar al presunto autor del delito. “Se llegó a dar con información relacionada a esa cuenta, de la persona que estaría atrás de esta maniobra ilícita. Es de la ciudad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, donde pudo ser detenido”, remarcó.
La detención se concretó tras una serie de allanamientos realizados con colaboración de la policía bonaerense. En ese sentido, Escobar dijo que “la orden judicial fue emitida por un juzgado de La Plata. Se solicitaron allanamientos. Se supo que esta persona ya había realizado maniobras similares en distintas partes del país”. Elonce