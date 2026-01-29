Homenajearon a la escritora uruguayense Laura Evequoz

La escritora uruguayense Laura Evequoz fue homenajeada este lunes, tras haber sido reconocida por la Cámara de Diputados como Personalidad Destacada de la Provincia de Entre Ríos, en virtud de su trayectoria y aporte a la comunidad entrerriana.

Fue una iniciativa conjunta de la Municipalidad y el Partido Socialista, cuyos representantes participaron de la ceremonia junto al intendente, José Lauritto; y el director de Cultura, Cristian Merlo, en el Auditorio Municipal “Arturo Illia”. Allí, el Presidente Municipal destacó que “quienes están acá son todos quienes te quieren y son producto de tu siembra, de tu compromiso de poner el cuerpo… en nombre de todos, el beso y el abrazo que todos te queremos dar”.

La trayectoria de Laura

La poeta descubrió su pasión por la escritura a los 13 años, una vocación estimulada por los docentes de la escuela “Benigno Teijeiro Martínez” y del Colegio “Justo José de Urquiza”.

A los 21 años comenzó a trabajar en la revista “Ecos”, donde dio los primeros pasos en la difusión de su obra y puso en práctica la crónica mediante cuentos y relatos. Luego, el encuentro con los actores y directores Eduardo “Cuqui” Silva y Pedro Urquiza la impulsó a profundizar su camino artístico. Junto al acompañamiento de amigos, en 1997 publicó el libro “Nuestro temor visible”, una antología de poemas escritos entre 1985 y 1996.

Su incursión en la dramaturgia la llevó a estrenar, en 2011, su primera obra teatral, “Rey de Corazones”, a la que se suman otras aún sin representar, como “La oportunidad”, “Un espejo para Narciso” y “Qué hice yo para merecer esto”.

En 2019, con apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, publicó “La raíz en el agua y otros poemas”, mientras que su obra más reciente, “Dramaturgia”, fue editada en 2024 por la editorial cooperativa “El Miércoles”. En su prólogo, la directora teatral Carina Resnisky expresa que “es un acto de justicia teatral que se editen por primera vez tres obras escritas por Laura”, ya que “en la provincia de Entre Ríos no abundan producciones dramatúrgicas de autoras”.

Reconocimiento internacional

Evequoz fue elegida entre 22.800 poetas como una de las 100 más destacadas del mundo y una de las tres representantes de Argentina, en el marco del Día de la Independencia Global Literaria, impulsado por la Motivational Strips, entidad que promueve la literatura y la expresión creativa a nivel mundial.

