Desarrollo Estratégico: Rossana Sosa Zitto recibió a autoridades de Paysandú

La viceintendenta de Concepción del Uruguay, Rossana Sosa Zitto, recibió este martes a Antonio Oliva, director de Desarrollo Estratégico de la Intendencia Departamental de Paysandú. Durante el encuentro, dialogaron sobre distintas iniciativas vinculadas a la realización de eventos binacionales y, de manera particular, sobre el Polo Tecnológico “La Nube” y la relevancia estratégica que este espacio adquiere para toda la región, incluso para el vecino país.

Al respecto, Sosa Zitto expresó: “Estuvimos desarrollando varias ideas e iniciativas que nos vinculan a ambas localidades. Desde Paysandú destacan la fortaleza educativa de Concepción del Uruguay, el gran paso que significó la conformación del Polo Tecnológico La Nube y la importancia de dar continuidad al trabajo conjunto y al espacio de encuentro que se generó a partir de la reunión realizada en 2024 con actores estratégicos de la región”, destacó la titular del HCD, acompañada por Sebastián Faure.

Durante la recorrida por el Polo Tecnológico La Nube, Antonio Oliva, acompañado por Eduardo Van Hoff también de la Dirección de Desarrollo Estratégico de Paysandú, subrayaron la importancia de contar con un espacio privilegiado que fortalezca el diálogo y la articulación entre sectores clave y dinámicos como la educación, la ciencia y la tecnología, impulsados a partir de sus tres pilares fundamentales: el Estado municipal, el sector académico y el sector privado.

En ese marco, destacaron que “el análisis conjunto de problemáticas y demandas en materia de desarrollo contribuye a generar respuestas sostenibles entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia, permitiendo abordar de manera integral los desafíos que surgen desde los territorios”.

Finalmente, se resaltó la importancia de profundizar la vinculación entre ciudades fronterizas como Concepción del Uruguay y Paysandú, entendida como una herramienta clave para la integración regional. El trabajo articulado favorece el desarrollo conjunto, potencia las identidades culturales compartidas y amplía las oportunidades en materia educativa, científica y tecnológica, consolidando una visión común de futuro que trasciende las fronteras y fortalece a toda la región.

