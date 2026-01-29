Control ambiental: fumigan balnearios y espacios verdes

Continúa el “Plan estratégico y operacional para la prevención y el control del Dengue”, que implementa el Departamento de Monitoreo y Control Ambiental de la Dirección de Salud Ambiental, dependiente de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos.

Con la llegada del verano, las altas temperaturas y la humedad, se generan condiciones ideales para la proliferación de mosquitos, entre ellos el Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. La fumigación no es el método más eficaz para combatir al Aedes, pero sí permite un control de la proliferación del mosquito común, el Culex, que es la principal plaga de verano, y que suele estar activo principalmente al amanecer y al anochecer.

En este marco, los jueves y viernes se realizan tareas de fumigación en los balnearios de la ciudad y demás espacios verdes. Los jueves se trabaja en Defensa Sur y Balneario Itapé, mientras que los viernes el recorrido abarca Defensa Norte, Zona Joven, Banco Pelay y Paso Vera.

Simultáneamente, se realizan acciones de prevención y control de plagas en espacios públicos como plazas, parques, Velódromo, zonas de desagües, Predio Multieventos. Además, de ser necesario se hacen intervenciones de bloqueo ante casos sospechosos de dengue, leptospirosis, hantavirus o psitacosis. Las tareas de prevención y control también se desarrollan en edificios municipales, establecimientos educativos, clubes y barrios de la ciudad.

Estas acciones, y especialmente las de fumigación aérea, se llevan adelante según la temporada, la demanda y las necesidades de la comunidad, con el objetivo de cuidar la salud pública.

La importancia del control

El control de plagas es fundamental para cuidar la salud de la comunidad, ya que permite mantener el equilibrio del entorno y reducir los riesgos asociados a plagas no deseadas.

El objetivo es controlar las poblaciones de vectores de enfermedades (insectos, roedores, entre otros) y minimizar la posibilidad de transmisión. El personal municipal lleva a cabo estas tareas utilizando insecticidas y rodenticidas aprobados por ANMAT, realizando acciones de desinsectación, desratización y fumigación.

Se recomienda a los vecinos mantener un control periódico en viviendas, instituciones y comercios en el mismo sentido.

Descacharrización

La primera etapa del Plan consiste en la Campaña de Descacharrización, para lo cual cada fin de semana la Municipalidad instala volquetes en diversos puntos. Allí los vecinos pueden depositar los elementos que, en caso de permanecer en los patios, pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del Dengue.

En cuanto a esta acción, se reitera el pedido de no utilizar tales volquetes para desechar residuos que pueden ser retirados por el servicio habitual de recolección de residuos sólidos domiciliarios.

