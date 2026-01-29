Tiempo en Entre Ríos: una zona permanece bajo alerta por temperaturas extremas

Una zona de Entre Ríos permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en la previa de un jueves donde se aguarda otra jornada con altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el termómetro subirá a niveles que pueden ser perjudiciales para la salud. Así estará el tiempo.

Dónde rige una alerta amarilla por temperaturas extremas

De acuerdo al organismo oficial, cinco departamentos están bajo alerta por calor extremo: Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay. En esa zona las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. “Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“, explicaron.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

