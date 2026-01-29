Concepción del Uruguay: Falleció Dorila Lourdes de Amarillo “Lule” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 28 enero de 2026.- Sus sobrinos: HUGO, SONIA, LUIS Y DIEGO AMARILLO, SUSANA BULAY, SILVIA Y MIRIAM SEYLER. –Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento, sus restos fueron cremados hoy a las 18,00 horas en el Crematorio local. –“SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO”

Casa de duelo: VÍCTOR ETCHEVERRY 665.-Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 29 de ENERO de 2026.-SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L Alberdi 563.

