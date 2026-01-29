El Parque Industrial uruguayense tiene una nueva empresa radicada

La empresa Pecarí se instaló recientemente en el Parque Industrial, por lo cual sus instalaciones fueron visitadas por el director de Producción, Diego Gaillard, junto a representantes del área de Planeamiento y el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Durante el recorrido se constató la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, que le permitieron a la firma trasladarse al predio industrial. Los representantes de la Municipalidad fueron interiorizados sobre lo que fue el proceso de traslado y la puesta en funcionamiento de la nueva línea productiva, por parte de Edgardo Gamero, Soraya Abdala y Gonzalo Gamero.

Asimismo, los responsables de la empresa brindaron detalles sobre los productos que allí se diseñan y fabrican, y las características del proceso de producción. La firma desarrolla más de treinta implementos para minicargadoras, maquinaria vial pesada y afines, tales como barredoras, excavadoras, garras, hormigoneros, hoyadoras, niveladores, palas, portapallets, removedores, vibrocompactadores y zanjadoras, entre otros.

Desde la Dirección de Producción manifestaron que la radicación de Pecarí en el Parque Industrial no sólo representa un paso importante para la empresa, sino también el fortalecimiento del entramado productivo local.

