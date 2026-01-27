Miércoles caluroso e inestable en gran parte de Entre Ríos: se esperan chaparrones y tormentas aisladas

El pronóstico para el miércoles 28 de enero indica que Entre Ríos experimentará un día caluroso y con condiciones inestables. Se prevén temperaturas altas y tormentas aisladas en varias localidades de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 28 de enero un día caluroso y con tiempo inestable en gran parte de la provincia de Entre Ríos. Las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades del interior experimentarán altas temperaturas, con chaparrones y tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en diferentes niveles a lo largo del día, con vientos moderados a leves.
En la ciudad de Paraná, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 23°C, alcanzando una máxima de 35°C. Durante la madrugada, se prevén tormentas aisladas que disminuirán a medida que avance la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de lluvias será del 10 al 40%, con algunos chaparrones dispersos en las primeras horas. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango entre el 40 y el 70%, disminuyendo nuevamente en la noche. Las condiciones del clima se mantendrán inestables, lo que podría afectar las actividades al aire libre.
Pronóstico para los departamentos Gualeguaychú, Colón y Uruguay
En el sur de Entre Ríos, las localidades de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay experimentarán un clima similar al de la capital provincial. Se esperan temperaturas entre los 23 y 36°C, con tormentas aisladas en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvias será baja por la mañana, entre el 10 y el 40%, pero aumentará a medida que se acerque la tarde. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones volverá a descender.
En Gualeguaychú, las condiciones serán mayormente nubladas por la mañana, con temperaturas en ascenso hasta los 36°C por la tarde. Colón y Uruguay tendrán condiciones similares, con máximas también rondando los 36°C y tormentas aisladas durante la madrugada.
La jornada será cálida, con algunas lluvias dispersas, lo que podría generar inconvenientes para quienes planean actividades al aire libre.
Para las localidades como Tala y Feliciano, se prevé una jornada más inestable, con mayores probabilidades de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 35°C, con tormentas aisladas durante la madrugada.
Durante la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones será mayor, alcanzando entre el 40 y el 70%. Es importante destacar que se prevé una importante inestabilidad en esta zona, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones del SMN. Elonce