Caseros participó en la reunión del consejo provincial de cultura

Días pasados la responsable del Área de Cultura, Turismo y Deportes, Moira Zaffaroni, participó en la reunión del Consejo Provincial de Cultura realizada en la ciudad de Villaguay, la cual estuvo encabezada por el Secretario de Cultura de la Provincia, Julián Stoppello.

En dicho encuentro se presentó la Agenda Provincial de Cultura 2026 – CUAC! Cultura Activa, una planificación que articula las políticas culturales del Estado provincial con una mirada federal, territorial y participativa.

Además, durante la reunión se destacó la realización de cinco Encuentros Provinciales (Muralismo, Danzas, Artes Visuales, Teatro y Música), la 2º Feria Provincial del Libro y las propuestas itinerantes, tales como: Un Domingo de Teatro, Fogón Entrerriano, Feria de Editoriales Entrerrianas y La Noche de las Ciudades; las cuales constituyen el eje estructural de la agenda anual.

En este marco, se remarcó que el objetivo central es continuar descentralizando las políticas culturales, trabajando y planificando de manera articulada con los municipios de toda la provincia.

