Dpto. Uruguay: Detuvieron a un joven con múltiples antecedentes tras herir a un hombre en el rostro con un cuchillo

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este martes, personal de la Comisaría de Basavilbaso llevó a cabo un allanamiento que culminó con la detención de un sujeto de 28 años, vinculado a una violenta agresión con arma blanca ocurrida recientemente.

El procedimiento se realizó a las 15:15 horas en una vivienda ubicada sobre calle Moreno, entre Blanchet y Cepeda. La medida fue autorizada por el Juez de Garantías, Dr. Gustavo Díaz, a pedido de la Fiscal Dra. Lucía Bourlot.

Durante la requisa del domicilio, si bien no se lograron localizar los elementos específicos de interés para la causa, se procedió a la inmediata detención del morador, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía policial a disposición de la magistratura interviniente.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada este lunes por un ciudadano que fue víctima de un ataque en la vía pública.

Según el reporte médico, el denunciante sufrió una herida de arma blanca en su mejilla izquierda, lesión que requirió tres puntos de sutura.

Tras diversas tareas investigativas, se logró identificar al presunto autor, quien posee un frondoso prontuario, contando con múltiples antecedentes por diversos delitos.

El detenido de 28 años permanecerá detenido mientras avanzan las diligencias procesales.

Comparte esto: Twitter

Facebook

