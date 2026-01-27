Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: incidentes, cortes y detenidos tras protesta sindical

Según se confirmó a Génesis24, el conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay derivó este lunes en incidentes y demoras operativas, luego de que un grupo de manifestantes pertenecientes a los sindicatos SUPA y FEPA llevaran adelante una protesta que afectó el normal funcionamiento de la terminal portuaria.

Los manifestantes arribaron a la ciudad durante el día sábado y desde entonces realizaron cortes parciales y paulatinos de la circulación vehicular, generando molestias a vecinos, transportistas y trabajadores que transitaban por la zona portuaria. Las interrupciones se intensificaron el lunes por la mañana, cuando se impidió el ingreso de camiones destinados a tareas de carga y estiba.

La situación derivó en la paralización de la operatoria del buque “Diazwell”, amarrado en los muelles 14, 15 y 16, provocando demoras y perjuicios operativos en el puerto.

Ante este escenario, intervino personal de la Policía de Entre Ríos en conjunto con Prefectura Naval Argentina, quienes desplegaron un operativo preventivo con el objetivo de restablecer el orden, garantizar la libre circulación y evitar mayores inconvenientes. Como resultado del procedimiento, se registraron seis detenidos y un funcionario policial con lesiones leves, quedando las actuaciones a disposición de la fiscalía en turno.

El accionar se desarrolló conforme a los protocolos vigentes, priorizando la seguridad de los ciudadanos y el normal funcionamiento de una infraestructura estratégica para la región.

El conflicto se da en el marco de una disputa intersindical, y las autoridades continúan monitoreando la situación para evitar nuevos cortes o alteraciones del orden público en la zona portuaria.

