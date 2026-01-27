Concepción del Uruguay: Violento fue detenido tras agredir físicamente a su pareja embarazada de tres meses

Según se confirmó a Génesis24, un grave episodio de violencia de género tuvo lugar en las últimas horas del lunes en la Terminal de Ómnibus de la ciudad, culminando con la detención de un hombre y el traslado hospitalario de una mujer con tres meses de gestación.

El procedimiento se inició alrededor de las 23:00 horas de ayer, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a la zona de la Terminal por un supuesto caso de violencia física. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 39 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien denunció haber sido golpeada por su pareja, un hombre de 54 años.

Debido a que la víctima manifestó encontrarse cursando un embarazo de tres meses, la situación activó de inmediato los protocolos de protección integral bajo la Ley 26.485.

Tras la intervención inicial, tomó participación la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. La mujer fue trasladada al hospital local, donde el médico de turno ordenó la realización de una radiografía de cráneo debido a una evidente inflamación en la zona.

Tras los estudios pertinentes, se confirmó que las lesiones sufridas fueron de carácter leve, aunque se mantuvo el monitoreo preventivo dada su condición de embarazo.

La Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, tomó conocimiento detallado de los hechos y del informe médico.

En consecuencia, dispuso que el hombre de 54 años fuera formalmente detenido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

