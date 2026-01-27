Actividades recreativas para Adultos Mayores en el Balneario Itapé

La propuesta del deporte y actividades recreativas para adultos mayores no se detiene en Concepción del Uruguay. En el verano, se desarrollan encuentros todos los lunes y miércoles por la mañana en el Balneario Itapé, para el desarrollo de juegos, deportes y acciones recreativas para los mayores que quieran pasar un buen rato y sentirse bien.

El año último, la Municipalidad de Concepción del Uruguay creó la Coordinación de Deporte Adaptado y Adultos Mayores, a través de la cual se generó una amplia programación de actividades concentradas en los denominados Primeros Juegos Uruguayenses de Adultos Mayores.

Fue una iniciativa que vino a canalizar el interés del creciente número de vecinos de una amplia franja etarea -superior a los 60 años- y de personas con discapacidad. En todos los casos, movilizados por acceder a espacios dedicados a la práctica deportiva y de recreación.

Esa idea inspiró la organización de los Primeros Juegos Uruguayenses de Adultos Mayores, con una variada propuesta no sólo orientada a los deportes, sino que incluyó –además- actividades lúdicas que tuvieron a sus protagonistas como decididos colaboradores.

El Espacio Deportivo y Cultural “El Espinillo” y clubes e instituciones de la ciudad, que abrieron generosamente sus puertas, fueron los lugares en que esta primera experiencia se desarrolló, con una amplia participación.

El festejo de cierre, con una cena show, cumplida en el club Rivadavia, fue apenas un paréntesis tras el cual se gestó una serie de actividades recreativas en coincidencia con el receso de verano y que habrá de extenderse hasta fines de febrero.

A los deportes que más comúnmente forman parte de la práctica habitual (como el newcom o el golf croquet), el programa incorpora ejercicios de elongación, caminata y ritmos de baile, propuestas orientadas a una mejor calidad de vida.

En este caso, las actividades están concentradas en el balneario Itapé, los días lunes y miércoles de 9 a 11.30, invitándose a todas las personas mayores de 60 años (condición no excluyente para quienes deseen acercarse) El proyecto es gratuito y –actualmente- los responsables de su organización evalúan la posibilidad de incorporar un día más a las dos jornadas establecidas.

La colonia para personas con discapacidad

Paralelamente, transcurre la colonia de vacaciones para personas con discapacidad. En este caso, tres días a la semana. Lunes y miércoles en los clubes Parque Sur y Atlético Uruguay, respectivamente, dedicados a la natación, y los viernes en el balneario Itapé, con la realización de juegos y otras propuestas de recreación.

Desde la Coordinación de Deporte Adaptado y Adultos Mayores, destacan el interés que motiva la actividad entre los propios destinatarios y sus familias que los acompañan a cada uno de los escenarios dispuestos.

Asimismo, pone de relieve la inestimable colaboración del grupo de profesores del Club Parque Sur y del club Atlético Uruguay, que junto al aporte del personal de la Dirección de Discapacidad y de la Dirección de Deportes posibilitan su realización.

En igual sentido, hace público su reconocimiento al equipo de canotaje que lidera Magdalena Garro, que subió a sus embarcaciones a personas con discapacidad, solidario gesto que les permitió intervenir en la competencia de Pentacción, llevada a cabo en el marco de la Playa Olímpica.

La colonia de vacaciones, con orientación al deporte adaptado, es una iniciativa implementada por el municipio con el propósito de romper barreras hacia participación activa de vecinos con discapacidad en las múltiples disciplinas deportivas que ofrece la ciudad.

En los lugares señalados, el programa continúa hasta el 6 de febrero próximo, en el horario de 9 a 10.30.

