Amplían operativos de vacunación y el castramóvil continuará en el Predio Multieventos

La Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, informó el balance de las actividades realizadas en la tercera semana de enero.

La Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal de la Municipalidad de Concepción del Uruguay informó que durante la semana del 19 al 23 de enero se concretaron 35 castraciones y 51 atenciones primarias, dentro de las cuales se realizaron 27 desparasitaciones y se aplicaron 1 vacuna triple y 4 vacunas quíntuples.

El Quirófano Móvil de sanidad animal, conocido como Castramóvil, durante esa semana estuvo trabajando en el Predio Multieventos donde se efectuaron diversas castraciones, además de atenciones primarias como desparasitaciones y aplicación de vacunas.

En paralelo, en el Centro Antirrábico ubicado en Posadas 1756 se llevaron a cabo castraciones, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, junto con atenciones primarias, entre ellas desparasitaciones y colocación de vacunas múltiples. Cabe destacar que las atenciones en el mismo van a ser de lunes a viernes por la mañana de 8 a 11:30 horas y por la tarde de martes a viernes a partir de las 16:30 horas. Asimismo, se encuentran atendiendo consultas, desparasitaciones y atenciones primarias de urgencias.

Además, los veterinarios municipales llevaron adelante diversas intervenciones quirúrgicas, entre ellas dos eutanasias, un otohematoma (acumulación de sangre entre la piel y el cartílago del pabellón auricular, frecuente en perros y gatos, que causa un abultamiento caliente y doloroso en la oreja), un sondaje (técnica para alimentación asistida, hidratación, administración de medicamentos o descompresión gástrica, y para el sondaje vesical en casos de obstrucción urinaria) y una atención por miasis (enfermedad parasitaria causada por la infestación de larvas de moscas en tejido vivo o muerto de los animales).

Operativo en barrio La Curva

Por otro lado, el viernes 23 de enero se llevó a cabo un operativo de desparasitación en el barrio La Curva donde se desparasitaron 35 perros y gatos y se asignaron 4 turnos de castraciones. Estos operativos continuarán en diversos barrios, de esta manera, este viernes 30 de enero lo realizarán en el barrio La Difunta Correa desde las 9 horas.

La ruta del Castramóvil

Esta semana, el Castramóvil seguirá prestando sus servicios en el Predio Multieventos, acercando los servicios veterinarios a los vecinos. La atención se brinda de martes a viernes, con el objetivo de facilitar el acceso a un servicio esencial para la comunidad.

La castración de perros y gatos es una herramienta fundamental para el control poblacional, ya que previene la reproducción no deseada, reduce el abandono y ayuda a disminuir la transmisión de enfermedades zoonóticas, promoviendo una convivencia más saludable entre animales y personas. Estas acciones, junto con la vacunación y la atención veterinaria preventiva, fortalecen la salud pública y el bienestar animal en toda la ciudad.

Para acceder a este servicio, se recuerda que las hembras deben tener más de seis meses, y en caso de haber parido, esperar 60 días después del parto para ser intervenidas. En tanto, los machos deben tener más de un año.

Finalmente, desde el Municipio se destaca la importancia de cuidar y preservar el Castramóvil, una herramienta clave para continuar garantizando la salud y el bienestar de los animales uruguayenses.

