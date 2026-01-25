Gastroenteritis en el sur de Brasil: actualizaron el reporte de playas «aptas»

Tras el aumento de infecciones gastrointestinales en la costa de Santa Catarina, las autoridades ambientales difundieron un nuevo informe sobre la balneabilidad. El relevamiento incluye playas muy visitadas por argentinos durante el verano.
Luego del incremento de casos de gastroenteritis que generó preocupación en el sur de Brasil, el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Santa Catarina (IMA) actualizó el informe sobre la balneabilidad de las playas del estado, un dato clave para miles de turistas argentinos que vacacionan en la región.
El reporte, publicado el 23 de enero, evaluó 238 puntos distribuidos en más de 25 municipios costeros de Santa Catarina. Del total analizado, el 60,38% de las playas fueron clasificadas como aptas para el baño, mientras que el 39,62% resultaron no recomendadas debido a distintos niveles de contaminación del agua.
Florianópolis y otros destinos turísticos
Florianópolis, principal destino turístico del estado, presentó un panorama dispar: el 67,5% de los puntos relevados fueron considerados aptos, mientras que el 32,92% se clasificaron como no aptos. Cabe recordar que varias playas de la capital catarinense y de otros puntos turísticos se vieron afectadas por un brote de diarrea vinculado a la contaminación del agua.
El informe del IMA se difunde a través del Mapa de Balneabilidad, una herramienta que clasifica las playas mediante un sistema de banderas. Las banderas azules indican zonas aptas para actividades recreativas, mientras que las banderas rojas señalan playas no recomendadas por la presencia de bacterias, virus u otros agentes patógenos. El mapa interactivo puede ser consultado de forma online aquí.
Situación por municipios
En Balneário Camboriú, la playa de Laranjeiras y varios sectores de la Playa Central fueron declarados aptos, aunque algunos puntos de las zonas norte y sur presentaron niveles elevados de contaminación.
En Florianópolis, playas emblemáticas como Brava y Barra da Lagoa se mantuvieron en condiciones adecuadas para el baño. Sin embargo, sectores de Canasvieiras y Ponta das Canas registraron áreas con alta contaminación.
En Bombinhas, uno de los balnearios más conocidos por sus aguas claras, la situación resultó más preocupante. Playas como Bombas, Canto Grande y Bombinhas fueron clasificadas como impropias en varios puntos, mientras que Quatro Ilhas se mantuvo en estado apto.
Criterios de evaluación
La clasificación se realizó a partir del conteo de bacterias Escherichia coli. Un punto se considera apto si al menos el 80% de las muestras presenta menos de 800 bacterias por cada 100 mililitros de agua. En cambio, si la última muestra supera las 2.000 bacterias por 100 mililitros, el lugar se clasifica como impropio.