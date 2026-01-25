La policía encontró una moto abandonada con marihuana en el interior de su baúl

La policía de Concordia halló una moto en la vía pública, caída sobre el cordón de la vereda con el asiento desprendido y cigarrillos de marihuana en el baúl.
Funcionarios policiales de Comisaría Cuarta se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo, cuando constataron una moto, marca Motomel Blitz 110 cc, estaba caída sobre el cordón, con el asiento desprendido, dejando a la vista el baúl y diversos objetos esparcidos sobre parte de la vereda.
La misma fue abandonada en inmediaciones de Entre Ríos y Mendiburu, inmediaciones del Corsódromo Atanasio Bonfiglio.
Entre los elementos hallados, se observó una caja metálica que contenía cigarrillos artesanales de sustancia vegetal, compatible con marihuana.
El hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del motovehículo y de los elementos encontrados, quedando las actuaciones en trámite. DRU