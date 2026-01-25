Aportes de la Dirección de Salud Mental: uso del celular y ansiedad

En el marco de la atención de la salud mental, las variadas formas en las cuales se manifiesta la ansiedad configuran el principal motivo de consulta en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Este dato se desprende del relevamiento realizado por la Dirección de Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos.

La ansiedad, como cualquier cuadro de salud mental, no tiene un sólo disparador ni puede atribuirse a una causa solamente. Aún así, resulta relevante vincular el uso excesivo de teléfonos celulares con la aparición y permanencia de esta sensación displacentera, teniéndose en cuenta que más del 90% de las personas mayores de 4 años lo utilizan.

Es necesario considerar al celular como una posible fuente ansiógena, que potencia la predisposición que cada persona puede tener a sentir ansiedad; es decir que el teléfono móvil debe entenderse como un acelerador ansioso. Para determinar si nuestro uso del celular es excesivo, e intersecta con la ansiedad, podemos preguntarnos:

En relación al funcionamiento vincular: ¿Dejo de estar con la familia y realizar otras actividades por usar el teléfono celular? ¿Me enojo con quienes me dicen que no hable por teléfono en lugares restringidos?

En cuanto a la dimensión psicológica: ¿Como constantemente cuando estoy usando el teléfono? ¿Quiero contestar rápido cuando suena? ¿Estoy deseoso por recibir o hacer llamadas?

Sobre la actitud ante el uso: ¿Pienso en usar sólo unos minutos el teléfono celular, pero continúo por más de una hora? ¿Llevo siempre mi teléfono a donde quiera que vaya? ¿Tengo siempre encendido el teléfono en cualquier lugar donde me encuentre?

Estas preguntas pueden orientarnos sobre si la forma de relacionarnos con el teléfono móvil ha iniciado un tono perjudicial para nuestra ansiedad de base. En ese caso, y como siempre, la Dirección de Salud Mental de Concepción del Uruguay, sugiere la consulta con profesionales especializados y matriculados, que puedan conducir responsable y legalmente los tratamientos.

