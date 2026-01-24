Dpto. Colón: Recuperan moto robada y hubo dos detenidos

Según se confirmó a Génesis24, anoche personal policial tomó intervención a raíz de la denuncia radicada por un ciudadano de 28 años, residente en Barrio El Brillante, quien manifestó la sustracción de su Motocicleta marca KELLER, modelo CRONO, 110 cc., la cual se encontraba estacionada en la vía pública, en marcha y con la llave de encendido colocada.

De manera inmediata se dispuso un operativo de búsqueda y cerramiento en el Departamento. En ese contexto, personal policial que realizaba recorridas preventivas en zona de ejido fue alertado por vecinos sobre la presencia de dos sujetos que trasladaban una motocicleta a tiro por un camino vecinal paralelo a la Autovía Gervasio Artigas, al km 145.

Al arribar al lugar, los individuos al advertir la presencia policial abandonaron el rodado e intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzados y aprehendidos.

Al verificar el vehículo, se constató que se trataba del rodado denunciado como sustraído, hallándose además en poder de los mismos una riñonera que contenía documentación y pertenencias del damnificado.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, dispuso el secuestro de la motocicleta y demás efectos para su posterior restitución al damnificado, y el traslado de los aprehendidos a sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia por el supuesto delito de Hurto Agravado en Flagrancia.

SECUESTRO DE ELEMENTO PARA ESTABLECER PROPIEDAD Y PROCEDENCIA

En horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue comisionado a la intersección de calles Rufino Mir y Mitre de esta ciudad, ante la presencia de un masculino que trasladaba un elemento en actitud sospechosa. Constituidos en el lugar, se constató que se trataba de un sujeto de 25 años, residente de esta localidad, quien transportaba una aspiradora de dudosa procedencia, no pudiendo justificar de manera coherente su origen. Anoticiada la Unidad Fiscal turno, dispuso el formal secuestro del elemento para establecer su propiedad y procedencia, quedando el sujeto supeditado a los actuados.

