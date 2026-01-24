sábado 24 enero 2026

Colón: Violento detenido tras agredir de gravedad a su esposa

Según se confirmó a Génesis24, pasadas las 17:30 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón,  fue comisionado al Complejo Turístico, ubicado en inmediaciones de calle Los Fresnos S/N° del Barrio Artalaz, a raíz de un conflicto familiar.

Al arribar al lugar, una mujer mayor de edad manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja, un hombre mayor de edad, observándose a simple vista lesiones en la entrevistada.

Informada la Unidad Fiscal de turno,  dispuso la aprehensión del masculino por el supuesto delito de Lesiones Leves Agravadas en contexto de Violencia de Género, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

